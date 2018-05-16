Привлечение миротворцев ООН в Донбасс могло бы способствовать решению конфликта - Сайдик

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлечение миротворческой миссии ООН в Донбасс могло бы способствовать решению конфликта на востоке Украины. Такое мнение высказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам очередной встречи ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я уже неоднократно говорил, что привлечение сил ООН могло бы действительно способствовать решению конфликта на востоке Украины", - сказал Мартин Сайдик.
Он также сообщил, что на прошлой неделе встречался в Вашингтоне со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, который поддерживает идею о введении в Донбасс миротворцев. Вскоре ожидаются встречи с Волкером в Вене и Братиславе. "Я думаю, что его усилия необходимы (для урегулирования конфликта в Донбассе. - Прим. БЕЛТА)", - отметил дипломат.
Ранее Мартин Сайдик заявлял, что направление миротворцев ООН для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не может рассматриваться в отрыве от минских соглашений.
Что касается вопроса обмена пленными, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ отметил, что эта тема обсуждается очень подробно. При этом он не стал называть варианты по числу лиц, подлежащих обмену. "И если будут встречи в "нормандском формате", надеемся, что там будет прогресс именно по этому вопросу", - сказал Мартин Сайдик.-0-
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