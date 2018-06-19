Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 июня 2018, Вт
+24°C
Переменная облачность EUR 2.3327
USD 2.0152
RUB 3.1437
Главное
Владимир Путин и Александр Лукашенко Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце Независимости
Президент
Лукашенко подписал указ о мерах по реализации декрета о цифровой экономике
Президент
Своевременность выплаты зарплат в Минске необходимо взять на жесткий контроль - Кочанова
Регионы
Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ "Евроопт" разыграет 53-ю квартиру в Минске, три автомобиля и деньги!
Общество
Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост - эксперт
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пожар на витебской лесопилке
16:55 Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину в Смолевичском районе
16:44 Происшествия
Старшая внучка Елизаветы II родила дочь
16:40 В мире
Сервисный центр МАЗ в Минске начал обслуживать двигатели Mercedes
16:34 Экономика
В Следственном комитете рассказали подробности о взломе своей страницы в Facebook
16:34 Происшествия
Белорусские врачи изучают опыт Франции в малотравматичной хирургии колоректального рака
16:27 Общество
В Витебске стал курсировать троллейбус с символикой "Славянского базара"
16:18 Регионы
ЕЭК перенесла рассмотрение ситуации с поставками белорусского молока в Россию
16:17 Экономика
Евразийский международный фестиваль культур пройдет 21 июня в Мирском замке
15:52 Культура
Мультимедийный плеер для незрячих планируется внедрять в Беларуси
15:31 Общество
В Китае обнаружили 300 следов динозавров возрастом 100 млн лет
15:28 В мире
Из-за забастовки во Франции закрыты Версаль и Триумфальная арка
15:25 В мире
Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце Независимости
15:20 Президент
Возводящие БелАЭС специалисты будут востребованы на передовых стройках - Лихачев
15:20 Экономика
Умер бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Данько
15:12 Общество
Начальник патологоанатомического бюро в Минске задержан за взятку
15:10 Происшествия
Останки погибшего в 1941 году пограничника перезахоронили под Минском
15:06 Регионы
В квартире футболиста "Локомотива" обнаружен мертвым грузинский болельщик
15:04 В мире
Холдинг "Белресурсы" начал сбор отходов бытовой техники у населения
14:54 Экономика
В учебных заведениях Гродненской области выявлены нарушения законодательства по гособеспечению сирот
14:50 Регионы
Все новости
Темы
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Уборочная кампания Уборочная кампания
День Независимости День Независимости
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

Политика 19.06.2018 | 14:42

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Самолет российского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

До этого в белорусскую столицу прибыли и остальные члены ВГС с российской стороны, другие официальные лица.

Повестка дня заседания ВГС включает около десятка пунктов. Среди них - программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы. Высший орган Союзного государства также рассмотрит вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.

Кроме того, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин проведут переговоры в узком составе. Они обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.-0-

﻿
Теги
заседания, Минск, Путин, Союзное государство
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3327 BYN 2.323 BYN 2.332 BYN
USD
2.0152 BYN 2.01 BYN 2.013 BYN
RUB
3.1437 BYN 3.135 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце Независимости
Все видео

Фотоновости

Эксклюзивные фото цитадели над Бугом можно увидеть на выставке БЕЛТА в Бресте
Все фото

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будут расположены: легкоатлетические дорожки (девять на главной арене и четыре на тренировочной); натуральный рулонный газон, габаритный размер поля - 105х68 м; секторы для прыжков в длину, в высоту, с шестом и тройного прыжка, для толкания ядра, метания копья, диска и молота; яма для бега стипль-чез.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Встреча Лукашенко и Путина проходит во Дворце Независимости
Государство поддержит 300 сельхозорганизаций в расчетах за технику МАЗ и МТЗ
Экономика
Александр Сабодин Резких скачков белорусского рубля в ближайшие годы быть не должно - эксперт
Сервисный центр МАЗ в Минске начал обслуживать двигатели Mercedes
ЕЭК перенесла рассмотрение ситуации с поставками белорусского молока в Россию
Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пожар на витебской лесопилке
Электричка насмерть сбила женщину в Смолевичском районе
В Следственном комитете рассказали подробности о взломе своей страницы в Facebook
Общество
Фото из архива Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля
Белорусские врачи изучают опыт Франции в малотравматичной хирургии колоректального рака
Мультимедийный плеер для незрячих планируется внедрять в Беларуси
Регионы
Фото из архива Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда
В Витебске стал курсировать троллейбус с символикой "Славянского базара"
Останки погибшего в 1941 году пограничника перезахоронили под Минском
Спорт
Во время матча. Фото брестского клуба Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси
Александра Саснович проиграла на старте теннисного турнира в Испании
Известный аргентинский футболист Хавьер Маскерано станет послом Юношеских Игр в Буэнос-Айресе
Технологии
Facebook научится "открывать" глаза пользователей на фотографиях
Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру
В Великобритании изобрели велосипед для майнинга
Культура
Белорусский художник Гавриил Харитонович Ващенко. Ноябрь 1992 года ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения Гавриила Ващенко
Евразийский международный фестиваль культур пройдет 21 июня в Мирском замке
В Витебске откроется музей фотографии
В мире
Скриншот из видео Анжелина Джоли побывала на руинах иракского Мосула
Старшая внучка Елизаветы II родила дочь
В Китае обнаружили 300 следов динозавров возрастом 100 млн лет
Калейдоскоп
Эмилия Кларк попрощалась с сериалом "Игра престолов"
Назван лучший фильм по версии MTV Movie & TV Awards
Фильм "Мир Юрского периода 2" возглавил международный прокат
Газета 7 дней
Помочь и спасти
Магия кино
Нам жить завещали
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия