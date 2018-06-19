Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Самолет российского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
До этого в белорусскую столицу прибыли и остальные члены ВГС с российской стороны, другие официальные лица.
Повестка дня заседания ВГС включает около десятка пунктов. Среди них - программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения на 2018-2022 годы. Высший орган Союзного государства также рассмотрит вопросы текущей деятельности интеграционного объединения.
Кроме того, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин проведут переговоры в узком составе. Они обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.-0-
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