Рахмон: Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Регулярные контакты на высшем уровне являются важным фактором формирования позитивного вектора в отношениях двух стран. Мы очень высоко ценим достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью. Таджикистан был и остается последовательным сторонником дальнейшего укрепления взаимоотношений с Беларусью. Убежден, что и наши белорусские друзья придерживаются такой же позиции", - заявил Президент Таджикистана.
По его словам, такой совместный подход и высокая степень взаимного доверия создают прочную основу для вывода двустороннего партнерства на новый уровень.-0-
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