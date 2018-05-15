Рахмон: Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Регулярные контакты на высшем уровне являются важным фактором формирования позитивного вектора в отношениях двух стран. Мы очень высоко ценим достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью. Таджикистан был и остается последовательным сторонником дальнейшего укрепления взаимоотношений с Беларусью. Убежден, что и наши белорусские друзья придерживаются такой же позиции", - заявил Президент Таджикистана.

По его словам, такой совместный подход и высокая степень взаимного доверия создают прочную основу для вывода двустороннего партнерства на новый уровень.-0-