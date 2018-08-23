Распределены обязанности между премьер-министром и вице-премьерами

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совмина утверждено распоряжением премьер-министра от 22 августа 2018 года №249р. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Сергей Румас осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета Министров. Он курирует вопросы внутренних дел, иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности, юстиции, МВД, МИД (кроме вопросов внешнеэкономической деятельности), министерства обороны, связи и информатизации, финансов (в части вопросов исполнения республиканского бюджета), юстиции (кроме вопросов Департамента по архивам и делопроизводству), КГБ, Госпогранкомитет, облисполкомы и Минский горисполком, Аппарат Совета Министров.

Сергей Румас обеспечивает общее руководство и контроль за инвестиционной деятельностью, выполнением важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси, исполнением республиканского бюджета. Координирует вопросы взаимодействия с Национальным собранием, Конституционным судом, Верховным судом, Государственным секретариатом Совета безопасности, Генеральной прокуратурой, Национальным банком, Следственным комитетом.

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отвечает за координацию и контроль за внешнеэкономической деятельностью республиканских госорганов и других организаций, подчиненных правительству, для обеспечения выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны по экспорту товаров и услуг, сальдо внешней торговли товарами и услугами. Александр Турчин курирует вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, логистики, финансового обеспечения инвестиционной деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов, государственных знаков, драгоценных металлов, страховой деятельности, ценных бумаг, имущественных отношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственности Беларуси), предпринимательства, торговли, услуг населению, таможенного дела, международных финансовых и экономических организаций, свободных экономических зон. Также он курирует вопросы развития цифровой экономики.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев отвечает за вопросы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций.

Вице-премьер Игорь Ляшенко курирует вопросы развития промышленности, в том числе оборонных отраслей, энергетического комплекса, энергоэффективности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, стандартизации, сбора, переработки лома и отходов черных и цветных металлов, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, импортозамещения, формирования баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко осуществляет реализацию полномочий представителя от Беларуси в Совете Евразийской экономической комиссии, по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, национального координатора Беларуси по вопросам СНГ. Игорь Петришенко курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарной деятельности, социальной защиты, архивов и делопроизводства. Он будет заниматься координацией работы руководства правительства с населением.

Вице-премьер Михаил Русый курирует вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продовольственных ресурсов, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, минерально-сырьевой базы, гидрометеорологии.

В зависимости от курируемых направлений за вице-премьерами закреплены соответствующие министерства и другие госорганы.

Глава Аппарата Совмина руководит деятельностью аппарата по вопросам, указанным в распоряжении, взаимодействует с заместителями премьер-министра, другими членами Совмина, а также обеспечивает взаимодействие руководства Совмина с Администрацией Президента и другими госорганами.-0-