Россия и Беларусь настроены на укрепление стратегического партнерства - Путин

19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Россия и Беларусь настроены на укрепление стратегического партнерства. Об этом заявил Президент России Владимир Путин сегодня журналистам по итогам заседания ВГС Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский лидер отметил, что на заседании были подведены итоги деятельности Союзного государства и намечены новые задачи по его развитию. "В только что подписанном совместном заявлении подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства между Россией и Беларусью", - подчеркнул он.

Владимир Путин также сказал, что особое внимание сегодня было уделено вопросам экономического сотрудничества. "В рамках Союзного государства это приносит хорошие результаты. В первую очередь я имею в виду динамичный рост показателей взаимной торговли и инвестиций", - сказал он. Так, взаимный товарооборот за минувший год составил $32,4 млрд. "Взаимные поставки выросли по всей номенклатуре - от аграрной продукции до товаров высокой добавленной стоимости", - заметил глава российского государства.

Особое внимание он обратил на тот факт, что на заседании ВГС принят перечень приоритетных направлений дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. "В числе первоочередных поставлены задачи по совершенствованию делового климата, устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, капитала и рабочей силы, а также гармонизации нормативно-правовой базы. Россия и Беларусь намерены проводить согласованную макроэкономическую политику, а также денежно-кредитную, валютную, налоговую", - отметил Президент России.

По его мнению, одним из важнейших направлений белорусско-российского сотрудничества была и остается энергетика. "Россия надежно снабжает Беларусь энергоресурсами. В первом квартале этого года поставлено 4,5 млн т нефти и 6 млрд куб. м газа", - отметил российский лидер. Он также сказал об участии российской стороны в программе модернизации газотранспортной системы Беларуси, участии в строительстве БелАЭС, которая позволит полностью обеспечить растущие потребности республики в электроэнергии.

"Мы условились с белорусскими партнерами активизировать кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции, в финансирование высокотехнологичных проектов будут активно привлекаться средства российских и белорусских банков и заинтересованные частные инвесторы", - продолжил Владимир Путин. Он также сказал о важности взаимного сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

Президент России обратил внимание на то, что в целом на заседании ВГС и двусторонних переговорах обсужден широкий перечень вопросов, касающихся внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности в рамках Союзного государства.

Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за организацию сегодняшней работы и атмосферу, которая была создана для достижения имеющихся договоренностей.-0-