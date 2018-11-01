Россия и Беларусь обладают достаточным потенциалом для обеспечения безопасности - Грушко

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь обладают достаточным потенциалом для обеспечения безопасности. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос, касающийся возможного размещения американской военной базы на территории Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия и Беларусь обладают достаточным потенциалом военно-технических мер, которые позволили бы при любых поворотах, при любых возможных сценариях надежно гарантировать интересы обороноспособности, безопасности в самом широком смысле слова", - сказал Александр Грушко.

По его мнению, те страны, которые сегодня зазывают на свою территорию иностранные войска, не только не укрепляют свою безопасность, но и подвергают себя повышенной опасности.-0-