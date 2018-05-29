Россия никогда не выступала за сворачивание отношений с Украиной - Лавров

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия никогда не выступала за сворачивание отношений с Украиной. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с профессорско-преподавательским составом Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр констатировал, что в российско-украинских отношениях сейчас достаточно много проблем, разрешать их практически не удается. "Тем не менее, мы никогда не выступали за сворачивание отношений с Украиной", - сказал Сергей Лавров.

По его словам, в дружественных отношениях между странами заинтересованы граждане обоих государств.

"Когда мы наблюдаем эту шумиху - разорвать дипломатические отношения, выйти из всех договоренностей в рамках СНГ, это показывает, что на этом пытаются завоевать дополнительное расположение Запада", - отметил дипломат.-0-