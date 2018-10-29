Румас 1-2 ноября посетит Казахстан для участия в Совете глав правительств СНГ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 1-2 ноября совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

Повестка дня мероприятия включает 15 пунктов, охватывающих основные направления многостороннего сотрудничества в рамках Содружества. "В ходе заседания планируется обсуждение актуальных вопросов экономического взаимодействия государств - участников СНГ. Также ожидается подписание пяти межправительственных договоров по вопросам взаимодействия в сфере ядерной безопасности, развития производства высокотехнологичного энергетического оборудования, совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, профилактики и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях, а также налогового администрирования", - отмечается на сайте правительства.-0-