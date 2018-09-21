Румас и Медведев встретились в Сочи

21 сентября, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в Сочи встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я благодарен вам, что вы нашли время сегодня встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров. Наши заместители работали в это время по вопросам, которые они курируют. И ваше предложение о том, что группа высокого уровня должна быть координатором всех вопросов, уже сегодня воплощается. Игорь Петришенко (вице-премьер. - Прим. БЕЛТА) доложил мне, что группа уже работает. И новый посол России в Беларуси Михаил Бабич уже тоже включился в эту работу", - сказал премьер-министр Беларуси.

Сергей Румас также предложил перед встречей президентов двух стран сверить позиции. "Правильно ли мы понимаем то, что наработали наши вице-премьеры. Для того, чтобы облегчить работу уже на широкой встрече в присутствии глав государств", - отметил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что на переговорах в Сочи сторонам предстоит обсудить как текущие проекты, так и развитие отношений между Россией и Беларусью. В целом ситуацию в сотрудничестве двух стран он охарактеризовал как неплохую, обратив внимание на существенный рост товарооборота как по итогам 2017-го, так и в 2018-м. При этом рост поставок отмечается с обеих сторон.

"Но есть вопросы, которые всегда возникают, в том числе в сфере энергетического сотрудничества и в других областях", - добавил глава российского правительства. Дмитрий Медведев также еще раз лично поздравил Сергея Румаса с назначением на пост премьер-министра, пожелав ему успехов в этой ответственной работе.-0-

Фото Николая Петрова