Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова представила сегодня новый состав правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил Президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. "Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично, - сказал Сергей Румас. - Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях".

Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами. "Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства", - отметил он.

Сергей Румас закончил Ярославское высшее военное финансовое училище, затем служил на Дальнем Востоке. После распада Советского Союза вернулся на родину, работал в коммерческих и государственных банках, затем глава государства в декабре 2010 года назначил его вице-премьером в правительство Михаила Мясниковича. По словам Сергея Румаса, 2011 год был весьма сложным периодом для страны, но правительству удалось за короткий срок восстановить экономическую стабильность. После этого глава государства поручил Сергею Румасу заняться становлением нового финансового института в стране - Банка развития.-0-