Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем предложил обсудить выполнение достигнутых главами государств в Сочи договоренностей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно пройтись по тем договоренностям, которые были между главами наших государств в Сочи, проверить, как они выполняются и какое вмешательство нужно для того, чтобы какие-то подвижки были уже к встрече глав государств в пятницу в Могилеве", - сказал Сергей Румас.

Михаил Бабич заметил, что обе стороны провели большую подготовку к встрече глав государств в Сочи, она прошла очень конструктивно, принят целый ряд решений - частично они были озвучены, частично будут обнародованы дополнительно после встречи в Могилеве. "Мы с вами знаем, что были найдены необходимые развязки по ключевым, самым чувствительным вопросам. Остальные вопросы мы сейчас в процессе посмотрим, каким образом решить с максимальной эффективностью для наших государств", - добавил он.

Михаил Бабич

Сергей Румас также поздравил Михаила Бабича с назначением послом в Беларусь. "Кроме того, у вас есть новый статус - спецпредставителя Президента РФ, и я надеюсь, что этот высокий статус позволит нам лучше понимать друг друга и сглаживать те острые углы, которые, к сожалению, иногда возникают в отношениях между нашими странами", - сказал руководитель белорусского правительства.-0-