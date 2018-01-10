Румыния приглашена в Минск на форум национальных координаторов по достижению ЦУР

10 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Румыния приглашена на региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития ООН из стран Европы и СНГ "Построение партнерства в поддержку национальных усилий в области устойчивого развития", который состоится в Минске 21-22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Приглашение было передано во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Румынии Андрея Гринкевича с государственным советником премьер-министра Румынии, координатором департамента устойчивого развития Румынии Ласло Борбели. Румынский представитель выразил намерение принять участие в форуме, высоко оценив инициативу Беларуси по налаживанию сотрудничества между национальными институтами и механизмами, ответственными за достижение целей в регионе.

Стороны обменялись информацией о проводимой на национальных уровнях работе по достижению ЦУР, условились наладить взаимодействие на данном направлении, а также рассмотрели широкий круг вопросов белорусско-румынского сотрудничества и международной повестки дня.

Кроме того, Андрей Гринкевич провел краткую презентацию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и образовательного потенциалов Беларуси.-0-