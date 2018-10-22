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Рыбаков избран зампредом Экономического и социального совета ООН

Политика 22.10.2018 | 12:24
Валентин Рыбаков. Фото из архива
Валентин Рыбаков. Фото из архива

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков избран на пост заместителя председателя ЭКОСОС на 2018-2019 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Накануне выборов кандидатура Беларуси в состав бюро ЭКОСОС была единогласно одобрена странами восточноевропейской региональной группы.

"Избрание представителя Беларуси свидетельствует о высоком уровне доверия государств - членов совета к стране, ее авторитете на международной арене как активного и последовательного сторонника обеспечения устойчивого развития", - сказали в МИД.

Экономический и социальный совет является одним из главных органов ООН и занимает центральное место в деятельности системы организации по продвижению трех аспектов устойчивого развития: экономического, социального и экологического. Совет отвечает за содействие повышению уровня жизни, выявление способов разрешения международных проблем в экономической и социальной областях, поощрение всеобщего уважения прав человека и основных свобод.

В состав ЭКОСОС входят 54 государства, которые избираются Генеральной ассамблеей на три года по географическому принципу. Шесть стран представляют регион Восточной Европы. Беларусь избрана членом этого авторитетного органа ООН на период с 2018 по 2020 год.-0-

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