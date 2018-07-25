Сайдик: на востоке Украины не было ни одной жертвы среди населения с начала летнего перемирия

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Украины не было ни одной жертвы среди гражданского населения с начала летнего перемирия. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик отметил, что перемирие, согласованное ТКГ в связи с началом уборки урожая, продолжает приносить результаты. Наметились положительные тенденции. По предварительным данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), с 1 июля значительно уменьшилось число нарушений режима прекращения огня. "Согласно СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия", - сказал спецпредставитель ОБСЕ. Он напомнил, что общее число гражданских жертв в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го сократилось более чем в два раза.

"Надеюсь, что эти тенденции сохранятся. Призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня", - добавил Мартин Сайдик.

Эти темы среди прочего обсуждались сегодня в рабочей группе по безопасности. При этом координатор группы посол Апакан (глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. - Прим. БЕЛТА) особо подчеркнул важность разведения сил и средств, а также отвода тяжелого вооружения.-0-