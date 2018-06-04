Щеткина: каждая страна в стратегии достижения ЦУР должна привлекать всех заинтересованных

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина на полях 18-й ежегодной конференции Совета по устойчивому развитию Германии подчеркнула важность вовлечения всех заинтересованных в процесс достижения ЦУР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Конференция проходила сегодня в Берлине. Центральным событием стала презентация обзора стратегии устойчивого развития Германии и хода ее выполнения. Прошли также тематические дискуссии, посвященные налаживанию и реализации эффективного партнерства в сфере достижения Целей устойчивого развития с вовлечением научных и деловых кругов, гражданского общества.

К участникам конференции обратилась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая подчеркнула особую значимость вопросов устойчивого развития на международном, национальном и местном уровнях. Подходы ООН к имплементации "Повестки дня 2030" были представлены в видеообращении первого заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед.

На полях конференции состоялись встречи Марианны Щеткиной с председателем Совета по устойчивому развитию Германии Марлен Тиеме и его генеральным секретарем Гюнтером Бахманном. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и обмене опытом по тематике устойчивого развития. В беседе с Хелен Кларк, руководителем международной группы экспертов, подготовивших представленный на конференции обзор стратегии ФРГ по устойчивому развитию, Марианна Щеткина подчеркнула необходимость консолидации международных усилий по достижению ЦУР, активного вовлечения в этот процесс молодежи с ее потенциалом и энергией, ориентации бизнес-сообщества на применение передовых международных стандартов и практик. "Прогресс в достижении ЦУР возможен при вовлечении в этот процесс всех заинтересованных", - резюмировала глава белорусской делегации.

Перспективы белорусско-германского сотрудничества по достижению ЦУР будут обсуждены 6-7 июня в Минске на международной конференции "Стратегии и партнерства при достижении ЦУР".-0-