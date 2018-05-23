Шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены - Макей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр прокомментировал перспективы полной отмены западных санкций в отношении Беларуси. "Двигаясь постепенно, шаг за шагом, мы решим все вопросы, которые связаны с отменой санкций", - отметил Владимир Макей.

Руководитель внешнеполитического ведомства сказал, что не берется ответить на вопрос, когда будут окончательно отменены все санкции. Осталось несколько таких мер, которые действуют в отношении Беларуси, добавил он.

"Итоги нашего взаимодействия с европейскими, американскими партнерами подтверждают, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному расширению позитивной атмосферы", - заявил Владимир Макей.-0-