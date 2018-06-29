Штайнмайер надеется, что Россия и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что и Россия, и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей. Об этом он заявил сегодня во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале двусторонней встречи Президент Германии поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение во Дворец Независимости, о котором у него остались самые добрые воспоминания. Говоря о встрече "нормандской четверки" в Минске, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул: "Мы провели здесь очень много часов вместе в те времена, когда произошел самый крупный кризис на европейском континенте, с тем, чтобы найти решения для восстановления мирной ситуации".

"И после долгих переговоров был разработан документ, который неразрывно связан с Минском, - продолжил он. - Я очень надеюсь, что не только название этого документа будет продолжать действовать, но и, конечно, то, что и Россия, и Украина будут продолжать придерживаться содержанию этих договоренностей, этого документа. Чтобы, конечно, медленно, но все-таки шли, шаг за шагом, и смогли продвинуться вперед".

Германский Президент абсолютно согласился с Александром Лукашенко в том, что необходимо "извлечь уроки из прошлого и сделать так, чтобы больше никогда на нашем континенте не произошло немирное развитие ситуации".

Высокий германский гость выразил слова благодарности Александру Лукашенко за приглашение принять участие в мероприятии, которое сегодня состоялось в "Тростенце". "Мы знаем, что это приглашение не само собой разумеющийся факт. Не само собой разумеется то, что мы отмечаем эту дату вместе и вместе встречаем такой день. Это также стало возможным, потому что вы протянули нам руку примирения", - сказал он.

И даже если сегодня, во время торжественных речей, удалось найти слова измерения того ужаса, произошедшее не поддается никакому воображению, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

По окончании переговоров Федеральный президент Германии попросил показать зал, где прошли исторические переговоры "нормандской четверки", чтобы восполнить и освежить воспоминания трехлетней давности.-0-