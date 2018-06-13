13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Следующее заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси ближе к концу 2018 года. Об этом условились премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев во время церемонии подписания документов по итогам прошедшего сегодня в Москве заседания Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, Андрей Кобяков предложил провести следующее заседание в конце ноября - начале декабря. При этом, говоря о месте его проведения, он пообещал, что белорусская сторона подберет такое, где еще не бывали российские коллеги.

По итогам сегодняшнего заседания премьер-министры подписали 14 документов. В их числе - постановления об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2017 год, о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции, об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов на 2018 год, об изменении порядка разработки и реализации программ Союзного государства. Приняты также постановление об учреждении премии Союзного государства в области науки и техники, резолюции о ходе формирования единого транспортного и единого научно-технологического пространств и другие документы.

"Принятые сегодня решения, надеюсь, послужат развитию интеграции в Союзном государстве", - резюмировал Дмитрий Медведев.-0-