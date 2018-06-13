Следующий раунд переговоров по ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 27 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 27 июня. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Мартин Сайдик подвел некоторые итоги сегодняшних переговоров. Так, экономическая рабочая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Отмечено, что для восстановления полноценной качественной связи еще потребуется время, а также немалые технические инвестиции", - сказал спецпредставитель ОБСЕ. Кроме того, участники рабочей группы рассмотрели вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".
Группа по гуманитарным вопросам продолжала обсуждение тем обмена удерживаемыми и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести. "Важной темой сегодняшней дискуссии было также улучшение условий пересечения линии соприкосновения гражданским населением, в том числе в станице Луганской", - отметил дипломат.
Политическая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-
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