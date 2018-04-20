Содействие ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси по достижению ЦУР обсуждено в МИД

20 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 апреля провел встречу с представителем ООН/ПРООН в Минске Санакой Самарасинхой по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены вопросы содействия ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси в контексте достижения Целей устойчивого развития.

Министр поблагодарил Санаку Самарасинху за вклад в развитие сотрудничества Беларуси и ООН.-0-