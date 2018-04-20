Содействие ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси по достижению ЦУР обсуждено в МИД

20 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 апреля провел встречу с представителем ООН/ПРООН в Минске Санакой Самарасинхой по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи обсуждены вопросы содействия ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси в контексте достижения Целей устойчивого развития.
Министр поблагодарил Санаку Самарасинху за вклад в развитие сотрудничества Беларуси и ООН.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN