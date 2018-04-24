24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласование приоритетов партнерства между Минском и Брюсселем находится в стадии завершения. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" сказал посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге по совместительству, постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич, сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, это будет первый политический документ, который сформирует каркас для дальнейшего развития отношений Беларуси с Евросоюзом.

В интервью отмечается, что нормализация политического диалога позитивно сказалась на развитии торгово-экономического сотрудничества Беларуси с ЕС, облегчении доступа к европейским финансовым ресурсам.

"Страны - члены ОЭСР повысили рейтинг Беларуси (впервые с 1996 года), что позволяет привлекать внешнее финансирование по более выгодным ставкам. В августе прошлого года вступило в силу соглашение о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, которое будет способствовать реализации совместных инфраструктурных проектов в Беларуси на сумму около 200 млн евро ежегодно", - отметил Александр Михневич.-0-