Союзные парламентарии приступили к мониторингу исполнения Договора о создании СГ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии приступили к мониторингу исполнения Договора о создании Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по обеспечению выполнения первоочередных задач развития Союзного государства в сфере формирования единого правового пространства. Участие в нем приняла председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак. "Перед группой, куда входит сенатор, стоит задача провести мониторинг исполнения положений Договора о создании Союзного государства, а также сравнительно-правовой анализ актов законодательства России и Беларуси и на этой основе подготовить предложения по гармонизации и унификации законодательства двух стран", - пояснили в пресс-службе.

Эти мероприятия инициировал Совет Республики в целях активизации процессов союзного строительства. "Предложения верхней палаты белорусского парламента нашли отражение в рекомендациях парламентских слушаний, посвященных сближению законодательства Беларуси и России по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства, которые состоялись в декабре 2017 года", - напомнили в Совете Республики. Предложения белорусских сенаторов включены также в проект приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы. "Итогом данной работы должна стать подготовка концепции сближения законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Совет Республики, придавая особое значение результатам деятельности группы, внес ряд предложений по организации ее работы. В частности, было обращено внимание на важность четкого планирования деятельности и выстраивания логистики достижения стоящих перед ней целей. Так, учитывая сложность и многоаспектность решаемых задач, было предложено сформировать наряду с рабочей группой секторальные подгруппы по конкретным сферам (труд, социальная защита, образование, здравоохранение и другие) с включением в их состав представителей министерств и ведомств двух стран, проводящих политику в этих областях, депутатов профильных комиссий Парламентского собрания, представителей отраслевых научно-исследовательских учреждений. "Такой алгоритм работы позволит провести детальный анализ идентичности правового регулирования соответствующих сфер отношений, выявить имеющиеся сходства и различия, наметить конкретные сроки и формы унификации и гармонизации законодательства. В свою очередь, задачей рабочей группы должны стать координация проводимой работы и обобщение ее результатов с подготовкой проекта концепции сближения законодательства двух стран", - отметили в пресс-службе Совета Республики.

Рабочая группа создана приказом Государственного секретаря Союзного государства №12 от 12 февраля 2018 года. В ее состав входят представители Постоянного комитета Союзного государства, депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, работники его секретариата.-0-