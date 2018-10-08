Союзные парламентарии в Могилеве обсудят формирование научно-технологического пространства СГ

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 10 октября в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.
"Депутатам будет представлена информация о ходе работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства, формировании единого правового пространства и ходе выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, парламентарии обсудят работу по подготовке форума приграничных территорий по законодательному обеспечению делового сотрудничества".
Помимо депутатов Парламентского собрания, в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства науки и высшего образования России, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.-0-
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