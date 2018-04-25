Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Беларуси и и.о. премьер-министра Армении

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.
"Вчера по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном", - сказал он.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, как двустороннего, так и на многосторонней основе. "Премьер-министр Беларуси выразил поддержку армянскому народу и высказал готовность оказать всю необходимую помощь", - добавил Владислав Сычевич.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4438 BYN
|2.44 BYN
|2.447 BYN
|USD
|2.0032 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2454 BYN
|3.235 BYN
|3.254 BYN