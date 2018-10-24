Сотрудничество Беларуси с Чехией и Словакией развивается активно - МИД

24 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси с Чехией и Словакией в политической, экономической и культурной сферах развивается активно, подчеркнул заместитель начальника главного управления Европы и Северной Америки - начальник управления Европы МИД Беларуси Евгений Воробьев сегодня на вечере в Доме дружбы, посвященном 100-летию возникновения независимой Чехословакии, передает корреспондент БЕЛТА.

Евгений Воробьев отметил значимость юбилейной даты в истории Чехии и Словакии. Беларусь развивает тесные контакты с обоими государствами, осуществляются обмены визитами на различных уровнях, эффективно реализуются совместные проекты.

Посол Чехии в Беларуси Томаш Перницкий обратил внимание, что между чешским и словацким народами не просто соседские, а по-настоящему добрые, можно сказать, семейные отношения.

Его поддержал временный поверенный в делах Словакии в Беларуси Петер Яник, отметивший, что сила двух народов - в единстве.

В числе участников вечера были представители посольств Словакии и Чехии в Беларуси, МИД Беларуси, обществ дружбы "Беларусь-Чехия", "Беларусь-Словакия", а также студенты и преподаватели минских вузов. На мероприятии звучали музыкальные и литературные произведения на чешском и словацком языках в исполнении белорусских артистов.-0-