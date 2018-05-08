Совершенствование судебной системы Беларуси и качество правосудия обсудят на совещании с Президентом

8 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Совершенствование судебной системы Беларуси и качество правосудия обсудят после 1 июля на совещании с участием Президента Александра Лукашенко. Об этом по итогам встречи с главой государства рассказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Затрагивался вопрос предстоящего совещания главы государства с представителями объединенной судебной системы. Сейчас проходит проверка. И такое совещание после 1 июля состоится - встреча Президента с руководством судов всех уровней", - сказал Валентин Сукало.

По его словам, на предстоящем мероприятии предполагается обсудить проблемные вопросы, совершенствование судебной системы и качество правосудия. "Там будут определены те задачи, которые нам предстоит выполнить по совершенствованию и повышению эффективности всей объединенной судебной системы", - заявил председатель Верховного суда.

На состоявшейся встрече с Президентом также обсуждалось качество предварительного расследования по ряду уголовных дел, которые находятся на контроле главы государства. "Что касается качества предварительного расследования, всегда хотелось бы, чтобы оно было более совершенным и лучшим. Но говорить о каких-то провалах или просчетах в качестве предварительного следствия мне сегодня не приходится", - отметил Валентин Сукало.

Он подчеркнул, что после создания Следственного комитета и концентрации в этом ведомстве деятельности в данном направлении качество предварительного следствия улучшилось и каких-то больших проблемных вопросов нет. Кроме того, положительное влияние на ситуацию в данной сфере оказало создание Государственного комитета судебных экспертиз. "Эти два органа, которые были созданы в ходе судебно-правовой реформы, оказали положительное воздействие в принципе на качество правосудия", - считает председатель Верховного суда.-0-