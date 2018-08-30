Совмин утвердил соглашение с Латвией о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси от 29 августа 2018 года №624 утверждено соглашение между правительствами Беларуси и Латвии об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и радиационной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Соглашение было подписано в Минске 7 февраля 2018 года.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного соглашения.-0-
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