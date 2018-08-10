Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждалось на заседании Совета по туризму стран СНГ в Душанбе, сообщает ТАСС.

По итогам встречи глава Комитета туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева заявила, что ведется работа над созданием так называемой визы Шелковый путь, которая станет аналогом шенгенской в Евросоюзе. Предполагается, что турист, получивший визу для въезда в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим государствам региона.

Правительство Казахстана поддержало создание единой туристической визы. Майнюра Мурзамадиева отметила, что казахстанская сторона до конца года будет ожидать одобрения Узбекистана, с которым активно сотрудничает в реализации этой инициативы.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, по словам главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, в настоящее время ведомство прорабатывает этот вопрос и подготовит предложение для правительства.

Планируется, что создание единого визового режима будет обсуждаться в 2019 году на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ в Самарканде.-0-