Спикер парламента Вьетнама намерена посетить Беларусь в 2019 году

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган намерена в 2019 году совершить визит в Беларусь. Соответствующие планы обсуждались сегодня во время встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко на полях третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии в городе Анталья, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.
Вьетнамский парламентарий выразила готовность ее страны к развитию тесного сотрудничества с Беларусью в сферах экономики, торговли, безопасности, науки, образования, культуры и по другим направлениям. Речь шла о возможности включения в состав делегации в ходе планируемого визита представителей деловых кругов Вьетнама и организации в Беларуси бизнес-форума.
Обсуждался также вопрос укрепления сотрудничества в международных парламентских организациях.
Вьетнамская сторона выразила слова благодарности Президенту, белорусскому народу и Национальному собранию за незамедлительную реакцию на печальное известие о смерти Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. На церемонии прощания в Ханое присутствовала представительная белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.-0-
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