Стороны конфликта в Украине могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам - Сайдик

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При наличии политической воли стороны конфликта в Украине могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам. Такое мнение высказал сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Мартин Сайдик, с последней встречи контактной группы прошел почти месяц, но работа в этот период не прекращалась. "27 декабря состоялся обмен удерживаемыми. Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам", - отметил дипломат.

Он также рассказал, что 10 января состоялась видеоконференция рабочей группы по безопасности, во время которой обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта по случаю рождественских и новогодних праздников. "Безусловно, обеспечение безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетами ТКГ и ее рабочих групп", - заявил Мартин Сайдик.

По итогам переговоров, которые состоялись сегодня в Минске, рабочая группа по гуманитарным вопросам оценила опыт обмена удерживаемыми 27 декабря. "Это большое достижение, которое, я надеюсь, положительно повлияет на весь переговорный процесс. Группа обсуждала и следующие шаги в этом деле. Я глубоко убежден, что надо смотреть вперед и решать оставшиеся проблемы в этой связи. Кроме того, необходимо предметно рассмотреть сложную проблематику лиц, пропавших без вести", - считает спецпредставитель ОБСЕ.

Подгруппа по безопасности отметила значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время прошедших праздников. "В этой связи посол Апакан (глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. - Прим. БЕЛТА) отметил важность отвода тяжелого вооружения и разведения сил и средств", - констатировал Мартин Сайдик.

Что же касается экономической подгруппы, ее участники продолжили обсуждение оплаты за водоснабжение в системах "Карбонит". Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с имплементацией формулы Штайнмайера. Кроме того, шла дискуссия о принятом Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса. Между тем Мартин Сайдик отметил, что обсуждение шло без ознакомления с окончательным текстом этого закона.-0-