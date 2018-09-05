Страны ОДКБ проведут межмидовские консультации по повестке 73-й сессии Генассамблеи ООН

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ОДКБ 6 сентября в Москве проведут межмидовские консультации по повестке 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Мероприятие проводится в соответствии с планом консультаций представителей государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года - первое полугодие 2019 года", - отметил пресс-секретарь.

В консультациях примут участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел, постоянные и полномочные представители государств - членов при ОДКБ, заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский, сотрудники Секретариата ОДКБ.-0-