Таджикистан примет все меры для успешной реализации совместных с Беларусью проектов - Рахмон

12 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан примет все меры для успешной реализации совместных с Беларусью проектов. Об этом заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что Таджикистан готов выполнить все договоренности, достигнутые в ходе и майского, и сентябрьского визитов Президента Беларуси в Таджикистан, и страны действительно являются стратегическими партнерами. На встрече белорусская сторона подтвердила, что готова передать Таджикистану в ближайшее время проект договора о стратегическом партнерстве.

Президент Таджикистана отметил, что правительство и дальше будет оказывать всю возможную поддержку совместным с Беларусью проектам. В том числе речь идет об освобождении от НДС и некоторых других льготах. Весь необходимый административный ресурс с таджикской стороны будет для этого задействован, заверил он.

По информации таджикской стороны, уже практически все готово к отправке саженцев для закладки фруктовых садов в Беларуси.-0-