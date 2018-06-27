ТКГ договорилась в Минске о летнем перемирии на востоке Украины

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о летнем перемирии на востоке Украины. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат проинформировал, что на основе обширной дискуссии в рабочей группе по безопасности ТКГ приняла заявление в связи с началом уборки урожая. "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта, подтверждает полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - процитировал Мартин Сайдик заявление. Кроме того, в нем говорится, что стороны "подтверждают свою общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений".
Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что стороны уже довели это решение до соответствующих высших структур.
По словам Мартина Сайдика, вопросы безопасности в зоне конфликта были сегодня в центре внимания ТКГ и ее рабочих групп.-0-
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