ТКГ подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины. Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире. В этой связи координатор рабочей группы ТКГ по безопасности, посол Эртугрул Апакан подчеркнул важность гуманитарного разминирования и системного подхода к нему, проинформировал Мартин Сайдик. Он в свою очередь также акцентировал внимание на этом аспекте.

В рабочей группе по безопасности обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств.

Мартин Сайдик рассказал, что экономическая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов по улучшению качества мобильной связи оператора Vodafone на востоке Украины, актуальных вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

"Важно, что вчера удалось закончить первый этап восстановительных работ на поврежденном участке Южнодонбасского водовода в промышленно зоне Авдеевка", - сказал дипломат. Он добавил, что работа над этим вопросом велась больше полутора лет, и поблагодарил координатора рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам контактной группы по Украине от ОБСЕ, посла Тони Фриша, специальную мониторинговую миссию ОБСЕ за поддержку в обеспечении режима тишины во время ремонтных работ .-0-