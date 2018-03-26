ТКГ подтверждает приверженность пасхальному перемирию в Донбассе с 30 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа подтверждает приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня в Донбассе с 30 марта. Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенном на сайте ОБСЕ.
Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей признает позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года. ТКГ также отмечает важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники. В связи с эти контактная группа "подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с полуночи 30 марта по киевскому времени".
При этом ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений перемирия, отказа от наступательных действий и разведывательных операций. Контактная группа повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений.-0-
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