Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Лаоса имеет потенциал для развития - посол

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Лаоса имеет потенциал для развития, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаоса в Беларуси по совместительству Сивиенгпхет Пхетворасак. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" Министерства иностранных дел.

Сивиенгпхет Пхетворасак вручил сегодня медаль Дружбы Лаосской Народно-Демократической Республики Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси во Вьетнаме и Лаосе по совместительству, директору Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерию Садохо. Награда вручена за его существенный вклад в укрепление белорусско-лаосских отношений.

Валерий Садохо выразил уверенность в том, что дальнейшее взаимодействие двух стран будет содержательным. "Лаос - страна интересная и богатая. Там имеются значительные запасы полезных ископаемых, таких как золото, олово, медь. По экспорту древесины Лаос лидирует в регионе. Потенциал сотрудничества не исчерпан", - сказал он. Сивиенгпхет Пхетворасак поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и высказал убежденность в том, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для развития.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Лаосом в различных сферах. Лаосской стороне был представлен экспортный потенциал Беларуси и комплекс услуг и возможностей Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен по оказанию содействия компаниям в развитии внешнеэкономической деятельности.-0-