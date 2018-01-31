31 января, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Три парламентских слушания планирует провести Палата представителей в 2018 году. Об этом сегодня заявил ее председатель Владимир Андрейченко на заседании совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, парламентарии в этом году уделят пристальное внимание мониторингу действующего законодательства. Прежде всего речь идет о трех парламентских слушаниях. "В июне - по вопросам совершенствования энергетической отрасли страны. На осенней сессии - по улучшению инвестиционного климата и развитию национальной системы образования", - проинформировал спикер.

Он подчеркнул, что слушания должны быть тщательно подготовленными и, главное, должны иметь практический результат в виде рекомендаций, которые могут быть учтены при доработке соответствующих законов. Председатель Палаты представителей добавил, что такой же подход должен быть при проведении парламентариями семинаров, круглых столов, выездных заседаний. Всего таких мероприятий запланировано около 50. -0-