ЦИК подводит итоги выборов: почти половина избранных депутатов местных Советов - женщины

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В составе избранных депутатов местных Советов 28-го созыва почти половина - женщины. Это следует из сведений, опубликованных на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Среди избранных депутатов женщины составляют 48,20%. На граждан в возрасте до 30 лет приходится 3,98% депутатов, граждан Российской Федерации - 0,12%. Депутатами местных Советов действующего созыва среди избранных являются 55,94%.

Больше всего депутатов занято в образовании, культуре, науке, здравоохранении - 5 546 человек, или 30,62% от всех избранных. Представители сельского хозяйства составляют 3 870 человек (21,37%), госорганов - 2 398 (13,24%), промышленности, транспорта, строительства - 1 521 (8,4%). Среди избранных депутатов 303 (1,67%) предпринимателя; 708 (3,91%) представителей торговли, бытового обслуживания населения; 644 (3,56%) - правоохранительных органов, военной службы; 485 (2,68%) - пенсионеры.

Что касается членства в политических партиях, в состав депутатов местных Советов 28-го созыва больше всего вошло представителей Коммунистической партии Беларуси (305) и Республиканской партии труда и справедливости (127).

Всего избрано 18 110 депутатов. В Минский городской Совет депутатов избрано 57 депутатов, в областные - 352, районные - 3 766, городские (городов областного подчинения) - 370, городские (городов районного подчинения) - 242, поселковые - 98, сельские - 13 225.

Как ранее сообщала председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, депутаты приступят к работе через месяц после выборов, возможно, и раньше - это крайний срок. К середине марта все местные Советы точно заработают.-0-