Турция поддерживает с Беларусью регулярный политический диалог - посол

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция поддерживают регулярный политический диалог, подчеркнула Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама сегодня на торжественном мероприятии по случаю национального праздника Турции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, оба государства сохраняют тесные двусторонние отношения, в том числе на высшем уровне. Важной движущей силой в развитии сотрудничества являются бизнес-контакты. Так, турецкие компании участвуют в совместных с Беларусью проектах, начиная от телекоммуникаций и заканчивая строительством объектов. Весомый вклад вносят и прямые инвестиции турецкой стороны в белорусскую экономику.

Кезбан Нилвана Дарама обратила внимание, что белорусы в минувшем году для туризма чаще всего выбирали Турцию. Активизируются и межрегиональные контакты, в частности в этом году городами-побратимами стали Минск и турецкий Газиантеп.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко назвал Турцию важным партнером Беларуси. Между странами нет никаких проблем во взаимоотношениях. Турция стала первой страной, признавшей независимость Беларуси. Оба государства вносят свой вклад в поддержание мира и безопасности в регионах.

Олег Кравченко уверен в хороших перспективах дальнейшего развития контактов с Турцией. Он напомнил, что страны к концу года рассчитывают выйти на товарооборот в $1 млрд.-0-