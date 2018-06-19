Утверждены приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годы

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Утверждены Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Соответствующее постановление принято сегодня в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Приоритетными направлениями и первоочередными задачами определены проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства.

Предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению административных барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования, развитию объединенной транспортной системы и формированию единого топливно-энергетического рынка.

Участники заседания также приняли к сведению информацию Постоянного комитета Союзного государства о выполнении Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014-2017 годы).

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