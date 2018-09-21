21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ожидают с визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сегодня в Баку заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на торжественном заседании, посвященном 100-летию парламента Азербайджана, сообщили БЕЛТА в Палате представителей.

Спикер подчеркнул, что Беларусь искренне рада успехам Азербайджана - дружественной страны и стратегического партнера. "Опыт двустороннего и многостороннего взаимодействия показывает, что интересы Беларуси и Азербайджана в целом совпадают. В их основе воля народов двух стран развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество, опираясь на традиционные национальные ценности во имя свободы, мира, процветания, - сказал председатель Палаты представителей. - Как отмечает Президент Беларуси, наличие такого формата позволяет реализовывать самые масштабные проекты. Сегодня есть достаточно тому подтверждений. В то же время это неисчерпаемый источник новых возможностей". Владимир Андрейченко выразил надежду, что предстоящий в этом году визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева откроет очередную страницу в деле их реализации.

Весной 2019 года Минск примет вторую конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Первая состоялась в Баку. По словам Владимира Андрейченко, форум открыт для всех заинтересованных. В Беларуси, по его словам, будут рады видеть в числе участников не только парламентариев и представителей госорганов, но и деловые круги.

Участие в торжествах, посвященных столетию парламента Азербайджана, спикер принимает по приглашению азербайджанской стороны. Во время визита он провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым. Кроме того, Владимир Андрейченко встретился с руководителями парламентов Болгарии, Кыргызстана и Судана. "Стороны достигли договоренности о развитии межпарламентского взаимодействия, активизации деятельности созданных в парламентах групп по развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества, а также о содействии укреплению межгосударственных торгово-экономических связей и кооперационных связей", - рассказали в Палате представителей.

В праздничных мероприятиях принимают участие парламентарии из более чем 30 иностранных государств, а также представители международных парламентских организаций.-0-