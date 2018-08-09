В Китае рассчитывают на рост турпотоков после вступления в силу безвизового соглашения с Беларусью

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае рассчитывают на рост туристических потоков после вступления в силу безвизового соглашения с Беларусью. Об этом сегодня заявил журналистам президент Китайского института развития Фан Ган в кулуарах белорусско-китайского научно-практического семинара "Сотрудничество Беларуси и Китая в контексте реализации инициативы "Один пояс, один путь": вызовы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Китае сейчас доходы граждан растут, и поэтому у них увеличивается потребность и возможность в выездах за рубеж. Ежегодно количество выездов из страны среди китайских граждан возрастает примерно на 20-30%. Поэтому я надеюсь, что Беларусь станет той страной, куда охотно будут приезжать гости из КНР", - заявил руководитель института.

По его словам, безвизовый 30-дневный режим также позволит развивать сотрудничество не только в области туризма, но и в сферах образования, науки, технологий.

В свою очередь посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый подчеркнул, что установление безвизового режима между Беларусью и Китаем является особым примером доверия стран друг к другу как в двустороннем плане, так и в региональном и мировом масштабе. "К Китаю - в Европе и на постсоветском пространстве, а к Беларуси - не только в Китае, но и в Азии, и мире в целом", - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о возможном увеличении пассажиропотока между Беларусью и Китаем, дипломат отметил, что виза - это только один из барьеров, который был снят. Однако еще остаются не до конца решенными вопросы прямых рейсов, их стоимости, языкового барьера, а также организации удобных туристических маршрутов.

Как сообщалось, межправительственное соглашение между Беларусью и Китаем о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, подписанное в городе Циндао 10 июня 2018 года, вступает в силу 10 августа текущего года.

Белорусско-китайский научно-практический семинар организован Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси совместно с Китайским институтом развития. На мероприятии обсуждалась специфика реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь" на территории Беларуси. В семинаре приняли участие белорусские и китайские ученые, представители органов госуправления, дипкорпуса, бизнеса и СМИ.-0-