В МИД состоялся очередной раунд диалога Беларуси и США по правам человека

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел состоялся очередной раунд диалога по правам человека между Беларусью и США, сообщили БЕЛТА в МИД.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов по тематике прав человека, включая их соблюдение в Беларуси и в США, а также вопросы взаимодействия по правочеловеческой тематике с договорными органами международных организаций.

Белорусскую сторону на мероприятии возглавил замминистра иностранных дел Олег Кравченко, американскую - старшее должностное лицо бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента, бывший посол США в Беларуси Майкл Козак.

В диалоге также приняли участие представители министерств иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты, юстиции, Палаты представителей Национального собрания, Следственного комитета, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, а также временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур, сотрудники Госдепартамента и посольства США в Беларуси.-0-

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