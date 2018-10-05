В Минске обсудят подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к заседанию Совету глав правительств СНГ, которое пройдет 2 ноября в Астане, обсудит Совет постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества 10 октября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На заседании в Минске планируется также обсудить итоги состоявшихся в Душанбе заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ и наметить задачи Совета постоянных полномочных представителей и Исполкома СНГ по реализации принятых документов, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, постпреды стран Содружества обсудят деятельность Совета по физической культуре и спорту стран СНГ. В функции совета входит разработка и реализация совместных программ, организация мероприятий, направленных на оздоровление населения, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, развитие олимпийского движения. Совет также занимается пропагандой спорта как эффективного средства борьбы с негативными социальными явлениями, содействует подготовке научных и научно-педагогических кадров, обмену и повышению квалификации специалистов, изучению и обобщению опыта по научному и медицинскому обеспечению физической культуры и спорта.

Особое внимание во время заседания планируется уделить инвентаризации договорно-правовой базы СНГ и мерам по дальнейшему совершенствованию и наращиванию работы по информационному сопровождению деятельности Содружества.

Как ожидается, в заседании Совета постпредов Содружества примет участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.-0-