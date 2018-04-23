В Послании Президента будут подняты актуальные для белорусского общества вопросы - Мясникович

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут подняты актуальные для общества вопросы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Спикер подчеркнул, что общество связывает большие ожидания с Посланием Президента, поскольку глава государства традиционно затрагивает в нем темы, волнующие каждого. В их числе вопросы занятости, повышения доходов населения, устранения неравномерности развития регионов. Михаил Мясникович сказал, что задачу уйти от межрегионального расслоения, Президент ставил в марте на отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Совет Республики как палата территориального представительства уделяет этому очень большое внимание. В ближайшее время в регионах состоится ряд встреч с депутатами местных Советов избранного в этом году 28-го созыва, проинформировал руководитель верхней палаты белорусского парламента. Михаил Мясникович подчеркнул, что работа депутата заключается в том, чтобы способствовать надежному контакту избирателей и власти, которая призвана чутко реагировать на запросы людей.

Еще одна тема, которая, по мнению спикера, обязательно прозвучит в Послании, - совершенствование инвестиционной политики. Михаил Мясникович обратил внимание, что белорусская экономика основана на производстве высококонкурентной продукции. Инвестиции в новые технологии и предприятия, модернизация действующих производств позволят не только закрепляться на уже сложившихся рынках, но и выходить на новые экспортные направления, убежден он.-0-