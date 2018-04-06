В СНГ готовят заявление о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела стран

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств готовит заявление о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных стран. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании СМИД, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заседании в узком формате принято решение о принятии в рабочем порядке заявления министров иностранных дел о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал Сергей Лебедев.-0-