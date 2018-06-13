В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий - Медведев

13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства в Москве, в котором принимает участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Есть и то, чем следует заниматься, над чем работать: нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса, - сказал Дмитрий Медведев. - Соответствующее решение мы сегодня закрепим в постановлении Совета Министров".-0-
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