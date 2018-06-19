ВГС Союзного государства утвердил программу согласованных действий во внешней политике на 2018-2019 годы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы утверждена сегодня в Минске на заседании Высшего государственного совета СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В программе, представленной министерствами иностранных дел Беларуси и России, сохранена преемственность. Страны и далее продолжат углублять двустороннее взаимодействие на пространстве СНГ и ОДКБ. Речь также идет о таких направлениях, как формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Беларуси и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том числе международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей, транснациональной преступностью.

Одним из важнейших векторов сотрудничества в программе определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства. Особое внимание уделено оказанию дипломатического сопровождения деятельности ЕАЭС, повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства союза и китайского проекта "Один пояс и один путь".

Программа позволяет вести активный системный диалог сторон по наиболее важным проблемам международных отношений и координировать усилия во внешней политике, в том числе по основным вопросам повестки дня МАГАТЭ на сессиях Совета управляющих агентства, а также взаимодействия при согласовании резолюций и решений сессий Генеральной конференции МАГАТЭ.-0-