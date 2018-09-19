Визит американских конгрессменов в Беларусь может состояться до конца года - Андрейченко

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит американских конгрессменов в Беларусь может состояться до конца года. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

На полях форума, проходившего нынешним летом в Берлине, состоялась встреча с американскими конгрессменами, которые тепло и позитивно отзывались о Беларуси и выразили заинтересованность посетить страну, рассказал председатель Палаты представителей. "Мы направили им соответствующее приглашение. Не исключено, что до конца года этот визит состоится", - отметил спикер.

Белорусские парламентарии открыты для развития диалога с американскими коллегами. "В любом случае наши контакты продолжатся, поскольку нас уже пригласили принять участие в очередном парламентском форуме, который пройдет в декабре текущего года в Вашингтоне", - обратил внимание Владимир Андрейченко.

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