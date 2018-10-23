Военный комитет ОДКБ рассмотрит меры по укреплению коллективной безопасности

23 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Военный комитет ОДКБ 26 октября на заседании в Алматы обсудит меры по укреплению коллективной безопасности государств - членов организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Планируется обсудить обстановку в регионах коллективной безопасности и меры, направленные на укрепление коллективной безопасности государств - членов ОДКБ", - сказал пресс-секретарь.

На заседании начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформирует членов Военного комитета о ходе реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ и порядке работы по организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ.

В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ.-0-